日本代表は合宿2日目の7日、全26選手がそろって千葉市内で調整した。南米の強豪との2試合で、得点が期待されるのが国際Aマッチ10試合9得点を誇るFW小川航基（28＝NECナイメヘン）。次戦でゴールを決めれば、8月に死去した元日本代表FW釜本邦茂さんの12試合を超えて史上最速で2桁得点に到達する。系譜を継ぐ本格派ストライカーが、歴史に刻む一発で、9月の2試合で無得点に終わった攻撃陣を活性化させる。この日の朝帰国した小川