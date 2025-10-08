10月8日（水）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・菊池市七城町亀尾（スピード違反）国道266・・・天草市河浦町白木河内（交差点違反）  ＜午後＞国道501・・・玉名郡長洲町長洲（携帯電話・シートベルト）国道445・・・人吉市下城本町（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総