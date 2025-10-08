俳優の綾瀬はるか（４０）、鈴木亮平（４２）、浜辺美波（２５）、ロックバンドのＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが７日に都内で開催された、この日発売されたキリンの次世代定番ビール「キリングッドエール」の発表会に出席した。４者はＣＭに出演し、ミセスはテーマソング「ＧＯＯＤＤＡＹ」を書き下ろしている。ＭＣからはまず撮影現場についての質問が出たが、なぜか皆が沈黙。鈴木に「いや、綾瀬さんから言うって、