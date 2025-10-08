フジクラの光ファイバーケーブル光ファイバー大手。社員数はグループ全体で約5万人。1885年に藤倉善八が電線を東京・神田で製造したのが起源。電線事業を柱に成長したが、現在は連結売上高の約半分を光ファイバーなどの情報通信事業が占める。（共同通信＝浜谷栄彦記者）1893年、ゴムで覆った電線の生産を日本で初めて開始。1910年に藤倉電線を設立した。1923年、完成して間もない深川工場が関東大震災に襲われた。揺れの被害