“Amazing Kawaii”キッズグループを爆誕させる。「しなこ」や自身も所属する「竹下☆ぱらだいす」らをプロデュースする、あぃりDX（28）が新たに手がける5〜10歳の子ども対象オーディション番組「Amazing Kids Audition」が、9日からABEMAで配信開始される。世界で愛されるグループを目指して立ち上げる一大プロジェクトで、すでに来年1月3日に東京・代々木第一体育館のステージでのデビューも決定。その意気込みや父の仕事の関係