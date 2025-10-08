タレントの熊切あさ美が俳優の森田健作がパーソナリティーを務めるニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（１０月１３日、午後６時２０分）に出演することになり７日、都内で収録に参加した。番組には千葉県鴨川市の佐々木久之市長が出演し、鴨川市をＰＲ。１０月２６日には同市内で毎年１０００本のヤマザクラを植樹する「鴨川市緑の保全活動プロジェクトさくらフェス〜広げよう煌めく緑未来へと」が行われ、今年か