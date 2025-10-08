タレント熊切あさ美（45）が7日、俳優森田健作（75）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「森田健作青春の勲章はくじけない心」（13日午後6時20分）の収録に、千葉県鴨川市の佐々木久之市長（55）ととも参加した。26日に同市で行われる「第4回さくらフェス」のアンバサダーを務め、ヤマザクラを植樹する。昨年も植樹に参加した熊切は「去年、自分で植えた木の成長を見るのが楽しみです」。第1回の植樹に参加した森田が「僕