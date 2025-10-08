ドジャースが６日（日本時間７日）に敵地フィラデルフィア行われたフィリーズとの地区シリーズ第２戦に４―３で辛勝。連勝でナ・リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。第３戦の舞台となるのは８日（同９日）で本拠地ドジャー・スタジアム。完全アウェーだった敵地に比べれば、ホームアドバンテージを見込める天国のような環境となる。マニアックなデータにも精通する「ＭＬＢ公式サイト」のサラ・ラングス記者によると