新日本プロレスの石森太二（４２）が７日、特別興行「超人・石森太二はもっと無茶をする」（東京・後楽園ホール）で、ワークライフバランスを捨て超人として生きる覚悟を明かした。同興行は昨年１１月に新宿フェイスで初開催され、石森が全６試合に出場する超人ぶりを披露。さらに今大会では「１２０分アイアンマンランブル」という過酷すぎる試合形式が採用された。藤波辰爾、ダンプ松本、秋山準ら豪華メンバーも登場したラ