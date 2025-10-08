9回2死、リードは1点…好捕で何とか試合終了米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦に4-3で辛勝し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。9回、フィリーズの反撃をしのぎ、最後のアウトを奪ったのは一塁を守るフレディ・フリーマンの好守。攻防の中で感じていたストレスをユーモアたっぷりに表現した。ドジャースは9回、フィリーズに先頭からの3連