◆練習試合巨人５―０ヤマハ（７日・東京ドーム）巨人が７日、ヤマハとの練習試合（東京Ｄ）を行った。１１日から始まるＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）前の最後の実戦で最終調整した。レギュラーシーズン後に間隔が空く中で、本拠地で社会人との２連戦に野手陣がほぼベストメンバーで臨む新たな試みを実施。リーグ３位からの下克上へ投手、野手ともに順調な仕上がりで決戦に向けて万全の準備を