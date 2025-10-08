歌手で俳優の福山雅治（５６）が、俳優・ムロツヨシ（４９）と佐藤二朗（５６）がダブル主演する映画「新解釈・幕末伝」（１２月１９日公開、福田雄一監督）の主題歌「龍」を歌うことが７日、分かった。福田監督とタッグを組むのは映画「新解釈・三國志」（２０年）以来２度目。監督から「あえて脚本を読まないでほしい。福山さんが作りたい『幕末伝』の曲を作ってください」とリクエストされ、制作に臨んだ。タイトルの「龍