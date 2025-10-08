オリックス・岸田護監督（４４）が７日、１１日からのＣＳ第１ステージ（Ｓ）の日本ハム戦（エスコン）へ総動員令を発した。第１Ｓは０８、１４年に経験し、２度とも日本ハムに敗退。「ここから勝ち上がれるように」と３度目の正直へ、初戦の先発に山下を指名した。山下は成長過程による腰の不調を乗り越え、９月以降の４試合で１勝、防御率１・２５と絶好調。この日、京セラＤで全体練習に参加し「体は問題ないです。ピンピン