ヤクルトのホセ・オスナ内野手（３２）が７日までにスポーツ報知のインタビューに応じた。新たに結んだ３年契約１年目の振り返りや“生涯スワローズ”の思いを語った。（取材・構成長井毅）今季は１４１試合に出場し、打率２割５分６厘、１４本塁打、６７打点をマーク。献身的な走塁や守備でもチームを支えた。「理想的な数字ではなかったです。なかなか打撃の調子が安定しないことも多かった。練習でいろいろと取り組ん