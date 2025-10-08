◆みやざきフェニックス・リーグ阪神８―８中日（７日・サンマリン）阪神・藤川球児監督（４５）が７日、みやざきフェニックス・リーグの中日戦（サンマリン）に先発した伊藤将に追試を課した。当初は登板後に帰阪予定だったとみられるが、３回４安打２失点と不安を残す内容に残留が決定。「内容がもう少し欲しいところがある。こっちに残って実戦をもう一回見たい」と説明した。左腕は初回先頭の鵜飼に左中間席に運ばれると