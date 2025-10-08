◇日本代表国内合宿2日目（2025年10月7日千葉市内）日本代表MF中村敬斗は今季フランス2部で戦う覚悟を示した。昨季は1部でチームトップの11得点を挙げたが、チームは降格。今夏に移籍を希望したが、かなわなかった。クラブ側の強引な引き留めで心労を抱えた心境を「難しい時間だった」と明かし「今は前向きに捉えている。本気で来季1部に上げる」と言い切った。出遅れた影響で先月の米国遠征は招集されなかったが、今季も4試