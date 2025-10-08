きのう夜、神奈川県平塚市の路上で85歳の女性が男に殴られ、カバンを奪い取られる強盗事件がありました。きのう、午後10時すぎ、平塚市纒の路上で、「（女性が）知らない人に殴られてカバンをとられた」と被害者の女性から頼まれた現場近くの施設の女性から110番通報がありました。警察によりますと、85歳の女性が自宅から出たところ、いきなり男から顔を殴られ、持っていたカバンを奪い取られたということです。女性は右頬のあた