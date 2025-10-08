衝突・脱線した東急田園都市線の車両を調査する運輸安全委員会の調査官ら＝2025年10月6日（記者撮影）【よくわかる図と写真はこちら】▶東急田園都市線の衝突脱線事故はどんな場所で発生？▶駅構内の線路の配置や「設定ミス」があった部分の図解▶そして破損した車両や現場調査をする関係者らの緊迫した様子など渋谷駅の地下に乗り入れる首都圏の大動脈が、ほぼ丸1日不通となる異常事態が起きた。10月5日の夜11時過