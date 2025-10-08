札幌・北警察署は2025年10月7日、札幌市東区に住む無職の男（59）（住所職業年齢すべて自称）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は7日午後4時半ごろ、札幌市北区新琴似にあるドラッグストアの駐車場で、店員の男性（36）に対し胸ぐらを掴む暴行を加えた疑いが持たれています。店の関係者から「以前、万引きした人を確保した。逃げようとしている」と警察に通報したことで事件が発覚しました。警察によりますと、男が再来店した