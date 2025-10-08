企業の採用予定数は5年連続で拡大。売り手市場下でますます早期化・長期化が進んだ2026年新卒就職・採用戦線。特集『2026年就活戦線』（全6回）の＃1では、企業と学生双方の視点からデータとともに振り返る。（ダイヤモンド・ヒューマンリソース 経営企画室 室長高村太朗）学生が「初めて内定を獲得した時期」は3月以前が半数以上となり、就職戦線は前倒しが進んだ。一方で内定獲得後も活動を続ける学生が増加し、長期化傾向も