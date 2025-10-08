◇9日開幕ベイカレント・クラシック・レクサス（神奈川・横浜CC）米男子ゴルフツアーの新規大会ベイカレント・クラシック・レクサスは9日から4日間、神奈川・横浜CCで開催される。米ツアー11勝の松山英樹（33＝LEXUS）は7日、練習ラウンド後に会見を行った。日本でプレーするのは昨年11月以来。「日本で試合ができることがうれしい」と話し、コースについては「グリーンが小さいので、アイアンショットの精度が求められる