横浜F・マリノスの大島監督が次戦となる18日の浦和戦で負のジンクスを破ることを誓った。今季は国際Aマッチウイークによるリーグ戦中断明け初戦は3戦全敗。残り5試合でJ1残留へ、中断期間中の戦術落とし込みや精度向上が鍵を握り「今までやってきたことをより意識を合わせることをやりたい。チームとしてやることをはっきりさせる。もっと苦しい時間帯を減らすことができる」と見据えた。