ボートレース蒲郡の開設70周年記念競走G1「オールジャパン竹島特別」は7日、3日目が終了した。きょう8日の4日目、注目レースは11Rだ。機力の良さを出している定松。予選ラストに1号艇が巡ってきた。F持ちだけにスタートだけに細心の注意を払って先マイに集中するのみ。1マークを素早く先制すれば、後続を寄せ付けないリードを奪っていくか。太田は2コースを守っての差し勝負。山田は赤岩を内に入れてのカドダッシュ戦選択も