ルヴァン杯の準決勝第1戦が8日に行われる。6季ぶりの優勝を目指す川崎Fはホームで柏と対戦。リーグ戦が残り5戦で7位と厳しい状況にある中、MF山本は「チームとして目標に掲げてきたタイトルに挑めるチャンス。相手を上回る熱量で戦えれば」と訴えた。9月28日のJ1では4―4の壮絶な打ち合いの末に引き分け。「自分たちのストロングを出していけば必然的に点は取れる。いかに失点しないか」とポイントを挙げた。