北海道・旭川中央警察署は2025年10月7日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、旭川市の自営業の男（51）を逮捕しました。男は「間違いありません」と容疑を認めてます。男は2025年12月12日、旭川市内で、当時16歳だった女子高校生に現金を渡す約束をし、みだらな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、2人はSNSで知り合ったということです。この女子高校生が絡む別の児童買春事件の捜査の中で男が浮上し、逮捕