女優・歌手ののん（32歳）が、10月7日に放送されたバラエティ番組「あのちゃんの電電電波」（テレビ東京系）に出演。猫のササキ（霜降り明星・粗品）からの質問「なんで改名されたんですか？」との質問に答えた。番組には今回、番組ホストのあのとは初対面となるのんがゲスト出演。これまでの経歴を振り返る中で、、2013年の連続テレビ小説「あまちゃん」や、コロナ禍の中で脚本を書いた映画などに触れる。そして、「あまちゃん」