◇国民スポーツ大会第10日（2025年10月7日）サッカー少年男子決勝が野洲川歴史公園サッカー場で行われ、東京が静岡を2―1で破り、12年ぶり7度目の優勝を果たした。U―15日本代表のFW梶山蓮翔が全得点に絡む活躍。前半18分に右CKで先制弾をアシストすると、前半29分には左CKから直接ネットを揺らした。08年北京五輪で日本の10番を背負った陽平氏を父に持つ。ともにFC東京U―18に所属する元日本代表の城彰二氏の息子、FW城秀人