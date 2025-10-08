Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔（３８）がプロデュースする香水ブランド「Ａｉｍｅｔｏｉ（エメトワ）」の３ＲＤＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ「２５」が８日午前８時２３分から先行販売されることが７日、分かった。一般発売は１１月１７日から始まる。新たに発売されるオードトワレ、ハンドクリーム、ボディクリームの３種を、企画からデザインまでをこだわり抜いてプロデュースした藤ヶ谷は「清潔感と高級感、ここを調節するの