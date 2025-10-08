立憲民主党は総理指名選挙の対応をめぐり、野党統一の候補が野田代表でなくても受け入れる考えを日本維新の会に伝えました。立憲民主党安住幹事長「首班指名をどうするかについては野田代表にこだわらない。野党がコンセンサスを得て、自民党を上回るだけの票の人は誰がいいのかというところから話をしたい」きのう、立憲民主党と日本維新の会の幹事長らは、次の臨時国会での総理指名選挙について協議し、野党統一候補の選定に向