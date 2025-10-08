◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ３―４ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャースは６日（日本時間７日）、地区シリーズ（Ｓ）第２戦の敵地・フィリーズ戦で連勝。大谷翔平投手（３１）と佐々木朗希投手（２３）の活躍で、リーグ優勝決定Ｓ進出にあと１勝とした。大谷は７回に右前適時打。今地区Ｓ９打席目にして初安打で貴重な追加点をもたらした。大谷は右手