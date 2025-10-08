10月7日（日本時間8日）、スイスにあるパトリック・バウマン・ハウス・オブ・ザ・バスケットボールで「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選」の組み合わせ抽選会が行われた。 ワールドカップ本大会の出場枠は16チーム。開催国のドイツと、各大陸大会を制した4チーム（オーストラリア、ベルギー、ナイジェリア、アメリカ）は、すでに本大会出場が決まっており