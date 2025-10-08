1964年10月1日に開業した東海道新幹線は日本のみならず世界の鉄道史を変えたと言われている。しかし、本領を発揮したのは翌1965年のことだ。10月1日のダイヤ改正で超特急「ひかり」と特急「こだま」を毎時1本ずつから2本ずつに増発するとともに、「みどりの窓口」を開設。世界初の鉄道座席予約システム「MARS（マルス）」が東海道新幹線に対応した。そして、11月1日、東京〜新大阪の「ひかり」所要時間が4時間から3時間10分に短縮