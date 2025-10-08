前回は首都圏と東京会場で入試を行う中高一貫共学校の事情を見たが、今回は男女別学校である。2025年に新しく就任した校長は、どのような経歴を経ているのか。注目の学校や意外なキャリアパスにも触れてみよう。（ダイヤモンド社教育情報）卒業生や「ひと筋」が目立つ男子校前回は共学校の新校長人事についてお伝えした。今回は男女別学校を取り上げる。男子校から見ていこう。まずは早稲田大学高等学院（東京・練馬区）から。新