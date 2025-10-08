【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timelesz・上戸彩・今田美桜が出演するAOKIの新TVCMが完成。10月10日より全国で放映開始となる。 ■テーマは「SUITing. スーツの技術で、働くを新しく。」メンズ篇・レディース篇を制作 新TVCMでは「SUITing.（スーティング）スーツの技術で、働くを新しく。」をテーマに、AOKIが創業から培ってきたものづくりの技術を活かして、多様化する働き方