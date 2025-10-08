【その他の画像・動画等を元記事で観る】 千葉雄喜が、10月8日にニューシングル「幸せってなに？」を配信リリースした。 ■千葉雄喜、MVでこの世を去った男性を演じる この曲はワーナーミュージック・ジャパンからの第1弾リリースとなり、10月13日より放送の草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）主演カンテレ・フジテレビ系 月10ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会