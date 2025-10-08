King Gnu「ねっこ」が、10月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】King Gnu「ねっこ」ミュージックビデオ週間再生数は82万1020回を記録。累積再生数は1億56万2,061回となり、自身通算14作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。本作は、2024年10月21日に配信開始。同年10月期に放送された日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）の主題歌となっていた。【