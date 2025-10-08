平井堅「瞳をとじて」が、10月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】平井堅「瞳をとじて」ミュージックビデオ週間再生数は51万745回を記録。累積再生数は1億42万8696回となり、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。2004年に公開された映画『世界の中心で、愛をさけぶ』の主題歌となった本作は、「第37回 オリコン年間ランキング 2004」、「作品別販売枚数部