Official髭男dism「ミックスナッツ」が、10月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数6億回を突破した。【動画】Official髭男dism、「ミックスナッツ」ミュージックビデオ週間再生数は112万4428回を記録。累積再生数は6億55万2080回となり、自身通算4作目の累積再生数6億回突破作品【※】となった。本作は、2022年4月15日に配信開始。テレビアニメ『SPY×FAMILY』（テレビ東京系、同年4月9日放