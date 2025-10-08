Mrs. GREEN APPLEの「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」が、8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。【動画】Mrs. GREEN APPLE「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」ライブ映像週間再生数は144.6万回（1,446,358回）を記録。累積再生数は3億20.6万回（300,205,768回）となり、自身通算11作目の累積再生数3億回突破作品となった。なお、Mrs. GREEN APPLEの累積再生数が3億回