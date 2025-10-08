3月から休養していたタレントの山瀬まみ（56）が7日、子宮体がんで子宮と卵巣を全摘出したと公表した。子宮体がんは40代以降から増え、産婦人科医の丸田佳奈医師は「出産したことがない、肥満、閉経が遅い、月経不順などの女性ホルモン異常がある、高血圧や糖尿病などの基礎疾患がある、乳がんや大腸がんの既往歴や家族歴がある人などにリスクが高いといわれている」と説明した。大事なのは「早期発見」で、発症しやすい年齢