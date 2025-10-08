SHINeeのリーダー・ONEW（オンユ）のアルバム『SAKU』が、8日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得。同ランキングにおいて、2022年7月11日付『Life goes on』以来3年3ヶ月ぶり、自身通算3作目の1位となった。【動画】SHINee・ONEW「花のように」MVONEWの「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品は、『Who sings? Vol.1』、『Life goes on』、『SAKU』となる。本作はJapan 2ndミニ