米津玄師の「IRIS OUT」が、8日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、9月29日付以来2週ぶりに1位に返り咲いた。【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV本作は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開中）の主題歌。続く2位には、同作のエンディング・テーマとなっている米津玄師, 宇多田ヒカル名義の「JANE DOE」がランクイン。前週10月6日付に続き、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関