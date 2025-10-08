俳優の吉沢亮と池田エライザが、新作ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』（16日発売）のテレビCMに出演し、ポケモントレーナー役を務めた。「ミアレシティにぜってーおいで 昼から夜篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」、「ミアレシティにぜってーおいで 夜から昼篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」が、9日より全国で放送がスタートする。【写真】クールな先輩トレーナー役！ポケモンに指示する池田エライザ