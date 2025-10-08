4人組バンド・indigo la Endの「夏夜のマジック」が、10月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】indigo la End「夏夜のマジック」が自身通算2作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】週間再生数は66万8805回を記録。累積再生数は1億10万2652回となり、「名前は片想い」（2025年6月30日付）に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。本作は2