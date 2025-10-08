「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」の藤ヶ谷太輔（３８）がプロデュースする香水ブランド「Ａｉｍｅｔｏｉ（エメトワ）」から、第３弾となる新商品が１１月１７日から発売される。公式サイトでは８日から先行販売がスタートする。レモンのような印象を持つマグノリアに、シトラスムやスクノートが加わった、清潔感と高級感が調和した心地よい香りが漂う。藤ヶ谷は「リネンを思わせるような、清潔感と高級感のバランスを取るために試行錯