脚本家の三谷幸喜氏（６４）の新作舞台「いのこりぐみ」（来年１月３０日〜２月２３日、東京・水道橋のＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲ）に小栗旬（４２）、菊地凛子（４４）、平岩紙（４５）、相島一之（６３）が出演することが７日、分かった。モンスターペアレントをテーマにしたワンシチュエーションの４人芝居。小学校の教室を舞台に、担任を変えてほしいと直訴する母親と教師たちがディスカッションするストーリーだ。若手教師役