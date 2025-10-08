ラッパーの千葉雄喜（３５）が１３日スタートのフジテレビ系ドラマ「終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―」（草ナギ剛主演、月曜・後１０時）の主題歌を担当することが７日、分かった。曲は８日リリースの「幸せってなに？」で、ドラマ主題歌は自身初となる。ドラマは草ナギ演じる遺品整理人が、故人の思いを遺族に伝える物語。普段はラップ曲が多い千葉だが、今回はドラマの世界観に合わせ、スローテンポのしっと