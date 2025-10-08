Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が、プロデュースするブランド「Aimetoi」の新商品が11月17日に発売される。香水、ハンドクリーム、ボディクリームの3種。今月8日午前8時23分からオフィシャルサイトで先行販売される。商品企画からデザインまで藤ケ谷自身がプロデュースしており、「リネンを思わせるような、清潔感と高級感のバランスを取るために試行錯誤し、満足いく香りにするまで時間をかけるなど、香りを作り出すのにこだわりま