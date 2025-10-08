NY株式7日（NY時間14:09）（日本時間03:09） ダウ平均46499.38（-195.59-0.42%） ナスダック22773.98（-167.69-0.73%） CME日経平均先物48030（大証終比：+90+0.19%） 欧州株式7日終値 英FT100 9483.58（+4.44+0.05%） 独DAX 24385.78（+7.49+0.03%） 仏CAC40 7974.85（+3.07+0.04%） 米国債利回り 2年債 3.566（-0.023） 10年債 4.119（-0.033） 30年債 4.717（-0.03