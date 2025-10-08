きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って下げ渋っているものの、一時１．３３ドル台まで下落するなど上値の重い展開が続いている。下押す展開まではまだ見られていないものの、２１日線と１００日線の下での推移が続いている状況。一方、ポンドは対ユーロや円では上昇している。ポンドにポジティブな材料が出たというよりも、円とユーロが下落しているといった印象。本日のポンド円は２０３円台まで上げ幅を拡大してお